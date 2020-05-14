شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. 428 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت بريطانيا اليوم 428 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير المواصلات البريطاني قرانت شاب خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن فيروس كرونا أن إجمالي عدد ضحايا المرض في كافة أنحاء البلاد بلغ الآن 33 ألف و 614 شخص.
كما أشار المسؤول إلى أن فحص الأجسام المضادة الذي اعتمدته الحكومة البريطانية اليوم سيبدأ خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، على أن تكون الأولوية في المرحلة الأولى للكوادر الطبية وموظفي هيئة الصحة الوطنية.
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