صحة الرصافة: الـ57 اصابة بكورونا اليوم موزعة في هذه المناطق

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
• الحالات 33 الاولى هم ملامسين لحالات موجبة سابقة ومستضافين بأماكن الحجر الصحي
1- امرأة بعمر 20 سنة من البلديات قرب دائرة الكهرباء
2- طفل بعمر 9 اشهر من البلديات قرب دائرة الكهرباء
3- طفل بعمر سنة ونصف من البلديات قرب دائرة الكهرباء
4- طفلة بعمر 8 سنوات من البلديات قرب دائرة الكهرباء
5- رجل بعمر 50 سنة من مدينة الصدر الحميدية
7- امرأة بعمر 52 سنة من شارع السعدون محلة 101
8- رجل بعمر 42 سنة من مدينة الصدر محلة 521
9- رجل بعمر 35 من الكمالية حي الخنساء
10- رجل بعمر 62 من الكمالية حي الخنساء
11- امرأة بعمر 23 سنة من الكمالية حي الخنساء
12- امرأة بعمر 21 سنة من الكمالية حي الخنساء
13- امرأة بعمر 68 من الكمالية حي الخنساء
14- امرأة بعمر 57 من مدينة الصدر محلة 557
15- امرأة بعمر 32 سنة من مدينة الصدر قطاع 71
16- امرأة بعمر 37 من مدينة الصدر قطاع 7
17- امرأة بعمر 22 سنة من مدينة الصدر قطاع 10
18- رجل بعمر 28 من البلديات
19- امرأة بعمر 58 من البلديات قرب دائرة الكهرباء
20- امرأة بعمر 45 سنة من شارع فلسطين قرب النادي التركماني
21- رجل بعمر 52 سنة من شارع فلسطين محلة 505
22- امرأة بعمر 18 سنة من مدينة الصدر محلة 541
23- رجل بعمر 43 سنة من الكمالية حي الخنساء
24- فتى بعمر 14 سنة من مدينة الصدر محلة 555
25- فتاة بعمر 15 سنة من مدينة الصدر محلة 555
26- امرأة بعمر 32 سنة مدينة الصدر قطاع 44
27- امرأة بعمر 47 سنة من مدينة الصدر الكيارة
28- امرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر محلة 555
29- امرأة بعمر 33 سنة من مدينة الصدر محلة 555
30- امرأة بعمر 27 سنة من مدينة الصدر قطاع 74
31- رجل بعمر 61 سنة من مدينة الصدر قطاع 10
32- امرأة بعمر 51 سنة من الكمالية حي الخنساء
33- طفل بعمر 7 سنوات من مدينة الصدر قطاع 46
34- امرأة بعمر 79 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر
35- امرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر
36- امرأة بعمر 42 سنة من الشعب حي البنوك محلة 322 شخصت بمستشفى الشيخ زايد
37- امرأة بعمر 31 سنة من السعدون باب الشرجي محلة 101 شخصت بمستشفى الشيخ زايد
38- رجل بعمر 36 سنة من الزعفرانية محلة 958 شخص بمستشفى الزعفرانية
39- رجل بعمر 56 سنة من البلديات محلة 738شخص بمستشفى الكندي
40- امرأة بعمر 36 سنة من مدينة الصدر قطاع 46 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر
41- رجل بعمر 40 سنة من البلديات حي 9 نيسان شخص بمستشفى الامام علي (ع)
42- امرأة بعمر 35 سنة من ام الكبر والغزلان شخصت بمستشفى الكندي
43- امرأة بعمر 24 سنة من مدينة الصدر قطاع 10 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر
44- طفلة بعمر 10 سنوات من مدينة الصدر محلة 513 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)
45- امرأة بعمر 35 سنة من مدينة الصدر محلة 513 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)
46- رجل بعمر 38 سنة من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)
47- رجل بعمر 37 من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)
48- طفل بعمر 8 سنوات من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)
49- طفل بعمر 9 سنوات من مدينة الصدر محلة 552 شخص بمستشفى الشيخ زايد
50- امرأة بعمر 32 سنة من مدينة الصدر محلة 554 شخصت بمستشفى الامام علي(ع)
51- رجل بعمر 48 سنة من مدينة الصدر قطاع 46 شخص بمستشفى الشهيد الصدر
52- امرأة بعمر 40 سنة ام الكبر والغزلان قرب حسينية الكتاب والعترة شخصت بمستشفى الامام علي (ع)
53- طفل بعمر 4 سنوات من مدينة الصدر قطاع 26 شخص بمستشفى الامام علي (ع)
54- رجل بعمر 39 سنة من شارع فلسطين محلة 505 شخص بمستشفى الشيخ زايد
55- رجل بعمر 29 سنة من الحبيبية محلة 537 شخص بمستشفى الشيخ زايد
56- امرأة بعمر 61 سنة من الحبيبية محلة 537 شخص بمستشفى الشيخ زايد
57- طفل بعمر 4 سنوات من الكسرة محلة 302 شخص بمستشفى الشيخ زايد
واضاف الساعدي ان " واضاف ان "جميع الحالات المشخصة نقلت الى مستشفى ابن الخطيب وابن زهر لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 686 توفي منهم 28 فيما اكتسب الشفاء 330 ومتبقي قيد العلاج 328".
واكد الساعدي ان "الحظر الشامل بات ضرورة ملحة وامر حتمي لابد منه نتيجة تصاعد جراء عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي واجراءات الوقاية".
وافاد ان "ملاكات الصحة بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات واصابات في صفوفها لمواجهة الفيروس ودخلت معه بمعركة شرسة فمن غير الانصاف عدم تقدير تلك الجهود وكسر الحظر وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من قبل بعض المواطنين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.