صحة الرصافة: الـ57 اصابة بكورونا اليوم موزعة في هذه المناطق

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 57 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد بينهم 33 اصابة ملامسين لحالات موجبة سابقة مستضافين بأماكن الحجر الصحي.وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

• الحالات 33 الاولى هم ملامسين لحالات موجبة سابقة ومستضافين بأماكن الحجر الصحي

1- امرأة بعمر 20 سنة من البلديات قرب دائرة الكهرباء

2- طفل بعمر 9 اشهر من البلديات قرب دائرة الكهرباء

3- طفل بعمر سنة ونصف من البلديات قرب دائرة الكهرباء

4- طفلة بعمر 8 سنوات من البلديات قرب دائرة الكهرباء

5- رجل بعمر 50 سنة من مدينة الصدر الحميدية



6- رجل بعمر 66 سنة من مدينة الصدر قطاع 377- امرأة بعمر 52 سنة من شارع السعدون محلة 1018- رجل بعمر 42 سنة من مدينة الصدر محلة 5219- رجل بعمر 35 من الكمالية حي الخنساء10- رجل بعمر 62 من الكمالية حي الخنساء11- امرأة بعمر 23 سنة من الكمالية حي الخنساء12- امرأة بعمر 21 سنة من الكمالية حي الخنساء13- امرأة بعمر 68 من الكمالية حي الخنساء14- امرأة بعمر 57 من مدينة الصدر محلة 55715- امرأة بعمر 32 سنة من مدينة الصدر قطاع 7116- امرأة بعمر 37 من مدينة الصدر قطاع 717- امرأة بعمر 22 سنة من مدينة الصدر قطاع 1018- رجل بعمر 28 من البلديات19- امرأة بعمر 58 من البلديات قرب دائرة الكهرباء20- امرأة بعمر 45 سنة من شارع فلسطين قرب النادي التركماني21- رجل بعمر 52 سنة من شارع فلسطين محلة 50522- امرأة بعمر 18 سنة من مدينة الصدر محلة 54123- رجل بعمر 43 سنة من الكمالية حي الخنساء24- فتى بعمر 14 سنة من مدينة الصدر محلة 55525- فتاة بعمر 15 سنة من مدينة الصدر محلة 55526- امرأة بعمر 32 سنة مدينة الصدر قطاع 4427- امرأة بعمر 47 سنة من مدينة الصدر الكيارة28- امرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر محلة 55529- امرأة بعمر 33 سنة من مدينة الصدر محلة 55530- امرأة بعمر 27 سنة من مدينة الصدر قطاع 7431- رجل بعمر 61 سنة من مدينة الصدر قطاع 1032- امرأة بعمر 51 سنة من الكمالية حي الخنساء33- طفل بعمر 7 سنوات من مدينة الصدر قطاع 4634- امرأة بعمر 79 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر35- امرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر36- امرأة بعمر 42 سنة من الشعب حي البنوك محلة 322 شخصت بمستشفى الشيخ زايد37- امرأة بعمر 31 سنة من السعدون باب الشرجي محلة 101 شخصت بمستشفى الشيخ زايد38- رجل بعمر 36 سنة من الزعفرانية محلة 958 شخص بمستشفى الزعفرانية39- رجل بعمر 56 سنة من البلديات محلة 738شخص بمستشفى الكندي40- امرأة بعمر 36 سنة من مدينة الصدر قطاع 46 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر41- رجل بعمر 40 سنة من البلديات حي 9 نيسان شخص بمستشفى الامام علي (ع)42- امرأة بعمر 35 سنة من ام الكبر والغزلان شخصت بمستشفى الكندي43- امرأة بعمر 24 سنة من مدينة الصدر قطاع 10 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر44- طفلة بعمر 10 سنوات من مدينة الصدر محلة 513 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)45- امرأة بعمر 35 سنة من مدينة الصدر محلة 513 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)46- رجل بعمر 38 سنة من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)47- رجل بعمر 37 من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)48- طفل بعمر 8 سنوات من مدينة الصدر محلة 513 شخص بمستشفى الامام علي (ع)49- طفل بعمر 9 سنوات من مدينة الصدر محلة 552 شخص بمستشفى الشيخ زايد50- امرأة بعمر 32 سنة من مدينة الصدر محلة 554 شخصت بمستشفى الامام علي(ع)51- رجل بعمر 48 سنة من مدينة الصدر قطاع 46 شخص بمستشفى الشهيد الصدر52- امرأة بعمر 40 سنة ام الكبر والغزلان قرب حسينية الكتاب والعترة شخصت بمستشفى الامام علي (ع)53- طفل بعمر 4 سنوات من مدينة الصدر قطاع 26 شخص بمستشفى الامام علي (ع)54- رجل بعمر 39 سنة من شارع فلسطين محلة 505 شخص بمستشفى الشيخ زايد55- رجل بعمر 29 سنة من الحبيبية محلة 537 شخص بمستشفى الشيخ زايد56- امرأة بعمر 61 سنة من الحبيبية محلة 537 شخص بمستشفى الشيخ زايد57- طفل بعمر 4 سنوات من الكسرة محلة 302 شخص بمستشفى الشيخ زايد

واضاف الساعدي ان " واضاف ان "جميع الحالات المشخصة نقلت الى مستشفى ابن الخطيب وابن زهر لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 686 توفي منهم 28 فيما اكتسب الشفاء 330 ومتبقي قيد العلاج 328".

واكد الساعدي ان "الحظر الشامل بات ضرورة ملحة وامر حتمي لابد منه نتيجة تصاعد جراء عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي واجراءات الوقاية".

وافاد ان "ملاكات الصحة بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات واصابات في صفوفها لمواجهة الفيروس ودخلت معه بمعركة شرسة فمن غير الانصاف عدم تقدير تلك الجهود وكسر الحظر وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من قبل بعض المواطنين".