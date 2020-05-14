تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة بعدما اثبتت نتائج الفحص المختبري لهم انها موجبة".

واضافت انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي".