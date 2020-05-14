افاد مصدر امني، الخميس، بان امرأة قتلت طعنا بسكين امام صديقتها شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين اقدموا على اقتحام منزل سكني في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، وقاموا بقتل امرأة بداخله خلال زيارتها لصاحبة المنزل، بعد تعرضها عدة طعنات بانحاء متفرقة من الجسم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تم رفع الجثة وباشر خبير الادلة الجنائية بعمله لمعرفة ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر ابلغت القوات الامنية بعد قيام ملثمين بقتل صديقتها امامها في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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