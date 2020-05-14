عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 43 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن القبض على أكثر من 43 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار الماضي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٤ آيار من القاء القبض على ٤٣٢٠١ مخالفاً فيما حجزت ٢٩٦٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة".
وأضاف البيان أن "عدد الغرامات بلغ ١٠٩٠٣٦ غرامة، كما سهلت دخول ١٠٨٨٣٤عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
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