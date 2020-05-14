بالصور.. إحياء ليلة استشهاد الإمام علي في العتبة العلوية ومحيطها

تنشر الخليج 365، صوراً لإحياء ليلة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في العتبة العلوية ومحيطها ومراسم رفع المصاحف مع شروط التباعد بسبب كورونا وتغلق المدينة في الساعة الخامسة عصرا، بحسب توجيهات خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا. يشار إلى أن محافظ النجف لؤي الياسري أكد، امس الأربعاء، أن الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة هي الجنائز والتحويل الطبي. Advertisements

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