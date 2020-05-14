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الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي

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2020-05-14 | 20:35

الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي

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وافقت الحكومة البريطانية، الخميس، على ‫عودة الممتاز في حزيران المقبل، بعد توقفه بسبب أزمة .
وناقشت الأندية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم، وتلقت آمال استئناف مباريات كرة القدم في حزيران، دفعة قوية بإعلان الحكومة أن رياضات الصفوة يمكنها العودة بعد أول حزيران.

وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة، يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة، لكن الأمل ما يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.


وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت، اول امس الاثنين، الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".

ولن يُسمح باقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس، من الآن وحتى ذلك الحين، بحسب رويترز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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