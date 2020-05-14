سوريا تلمح لفرض حظر تجوال لاحتواء كورونا

أعلنت الحكومة السورية، الخميس، استمرار إغلاق المعابر الحدودية، مشيرة إلى احتمال فرض حظر تجول تام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وقال الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة فيروس كورونا في بيان،: إن" إغلاق المنافذ الحدودية سيستمر مع إمكانية اللجوء لفرض "حظر التجول التام" تبعاً للمتغيرات المتعلقة بالفيروس، مجددا تأكيده على أهمية وعي السوريين، والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية، والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله .

وكانت الحكومة السورية أعلنت في 8 من مارس/ آذار الماضي إغلاق حدودها مع الأردن والعراق، ومع لبنان وتركيا في 22 مارس/ آذار.

وقرر الفريق الحكومي خلال اجتماع الخميس:" الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي ( بالتوقيت المحلي).

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وقرر الفريق الحكومي "إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل من 19 ولغاية 30 مايو/ أيار الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد الفريق الحكومي الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الافراح والتعازي"، وتكليف نواحي الشرطة ولجان الأحياء في جميع القرى والبلدات بمنع تنظيم أي مناسبات اجتماعية.

وتقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية، والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية الخميس، أن عدد الأشخاص الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ تسجيل أول حالة بلغ 6781 شخصا، وخرج 4224 شخصا منهم مع بقاء 2557 شخصا قيد المتابعة الصحية.

وبحسب الوزارة فإن حصيلة جائحة كورونا في سورية بلغت حتى الآن 48 إصابة شفيت منها 29 حالة، وتسجيل ثلاث حالات وفاة.