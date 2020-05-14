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مدير منظمة التجارة يتنحى قبل عام من انتهاء مدته

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روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يتحدث في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس إنه سيتنحى عن المنصب في نهاية أغسطس آب، قبل عام من الموعد المقرر، مضيفا أن قراره الشخصي ينسجم أيضا مع مصالح المنظمة.

ترأس أزيفيدو (62 عاما) المنظمة التي مقرها جنيف منذ 2013 ويشغل المنصب لفترة ثانية كان من المقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس آب 2021.

 

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