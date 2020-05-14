التعليم توضح حقيقة إلغاء امتحانات الثانوية والدبلومات بسبب تفشي فيروس كورونا





كشف الدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إلغاء امتحانات الدبلومات الفنية 2020، وذلك بعد قرار الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعدم عودة العمل في 5 قطاعات من بينهم التعليم، وذلك ضمن ملامح خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث أكدت وزيرة الصحة، على عدم العودة للمدارس والجامعات لحين انتهاء الفيروس.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أنه تم الاتفاق على كافة الأمرو المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية، وانعقادها في موعدها المحدد 16 يونيه، على ان يتم إتاحة الجداول النهائية لها خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن ما ينطبق على الثانوية العامة فسوف ينطبق على الدبلومات الفنية.

وأشار رئيس قطاع التعليم الفني، إلى أنه تم اعتماد خطة انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية وكذلك الثانوية العامة، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام الجارية، من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نافيًا جميع ما يتم تداوله، خاصةً ان وزارة الصحة ضمن اللجنة التي ناقشت إجراءات انعقاد الامتحانات.

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فبما ترددت العديد من التصريحات حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020، لأجل غير مسمى، وذلك بعد قرار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هاله زايد، بعدم عودة 4 جهات للعمل، إلا بعد انتهاء فيروس كورونا تمامًا، وكان من بينهم المدارس والجامعات.

وفور صدور هذا التقرير ترددت أنباء، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأجل غير مسمى، وانتشرت تلك الشائعات على نطاق واسع على بعض الجروبات الخاصة بأولياء الأمور على “فيس بوك”، وهو ما نفاه مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم.

حيث قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الامتحانات في موعدها وفقًا للجدول المتعمد، وأنه تم الاتفاق على الإجراءات الوقائية، التي ستتخذ لضمان إجراء الامتحانات، ومن المقرر أن يتم إعلانها خلال ساعات.

وأشار المصدر، إلى أن تصريجات الدكتورة هاله زايد لم تطرق إلى إلغاء امتحانات، وحديثها كان خاص بالدراسة فيما يخص العام المقبل حال استمرار الفيروس، موضحًا أن الوزارة تبحث الأمر، واستكمال عملية التعليم عن بعض، باستخدام المنصات الإلكترونية.