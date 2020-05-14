أعلنت بلدية مجدل عنجر في بيان أنه "بعد إعادة فحوصات الpcr لخمسة أشخاص كانوا خضعوا للفحص من ضمن المجموعة الأولى الأحد في 10 نيسان الفائت، جاءت نتائج فحوصات الإعادة سلبية"، مشددة على "كل من خضع للفحص حتى، وإن كانت نتيجة فحصه سلبية، ضرورة الحجر المنزلي لمدة 14 يوما".
ودعا رئيس البلدية سعيد ياسين إلى "ضرورة الالتزام بالتعبئة العامة ومنع التجول واتخاذ كل التدابير الوقائية، لأن الوضع الصحي من جراء ما يحصل خطير وينبىء بكارثة كبيرة اذا لم يلتزم المواطنون إجراءات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية".
وكان ياسين جال ليلا بسيارة للبلدية، ودعا الأهالي عبر مكبر الصوت إلى "التزام الحجر المنزلي وعدم خرق التعبئة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية مجدل عنجر: الوضع ينبىء بكارثة إن لم يلتزم المواطنون البيوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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