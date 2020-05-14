بلدية مزبود: تسجيل اصابة سيدة بالبلدة بفيروس كورونا

اكدت رئيس بلدية ​مزبود​ حسين حبنجر، انه تم تسجيل اصابة سيدة بالبلدة ب​فيروس كورونا​، وهي من بلدة ​كترمايا​، ومقيمة في البلدة، حيث تبين بعد اجراء فحص ال PCR، لها ان النتيجة جاءت ايجابية.

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