الجيش: إشكال بمنطقة القبة ومقتل معاون في الجيش وعدد من الجرحى

أصدرت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "بتاريخه، وفي منطقة القبة في ​طرابلس​، تطور إشكال على خلفية تقسيم ميراث إلى تضارب بالسكاكين بين عائلتين ما أدّى إلى سقوط جرحى تمّ نقلهم إلى ​المستشفى الحكومي​ في طرابلس بينهم معاون في الجيش ما لبث أن فارق الحياة. وقد تدخلت دورية من الجيش وأوقفت المتورطين في الإشكال وأعادت الوضع إلى طبيعته".

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