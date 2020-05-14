بلدية برجا دعت الأهالي للبقاء في منازلهم لحصر كورونا

دعت خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​ ببيان أهالي البلدة إلى "البقاء في منازلهم لأنه واجب أخلاقي وديني، حرصا على سلامتهم، بعد تسجيل ​اصابات​ جديدة في البلدة ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى أن "أزمة انتشار وباء كورونا في برجا عادت إلى الظهور من جديد وبشكل أوسع. لذلك، إن البقاء في المنازل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، حرصا على سلامتكم و​سلامة​ جميع الأهالي، وإن أي استخفاف أو تساهل في ​الحجر المنزلي​ والإجراءات الوقائية سيؤدي حتما إلى نتائج لن تحمد عقباها"، مضيفة: "بقاؤكم في منازلكم يجعل الوباء محصورا ويقلل من انتشاره، وإلا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تفرض الإقفال التام".

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