نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في بيان، "ما يتم تداوله عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن نقل الوزير فهمي الى ​مستشفى​ الجامعة الاميركية لاخضاعه لفحص PCR الخاص ب​فيروس كورونا​"، مؤكدا ان "الوزير فهمي بصحة جيدة"، وتمنى على "الجميع توخي الدقة قبل اللجوء الى نشر ​اخبار​ زائفة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فهمي نفى ما يتم تداوله عن خضوع الوزير لفحص PCR: هو بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.