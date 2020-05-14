بو صعب: ننصح دياب بالتواصل مع الرئيس عون للاتفاق على حل حول قضية محافظ بيروت

أشار عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب الياس بو صعب إلى أنه "تم ارتكاب خطأ في التعاطي مع ​المطران الياس عودة​ رغم انفتاحه، في قضية محافظ بيروت، حيث أن الزيارات التي نفذها البعض له كانت محاولات رفع عتب لأخذ الغطاء منه، لا من أجل سماع رأيه".

وخلال حديث تلفزيوني، أكد بو صعب أن "اللقاء الذي جرى بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والمطران عودة، تم التوصل فيه لحل ولاتفاق بين الطرفين"، لافتًا إلى أنه "عندما نقول أن المطرانية تُستشار في محافظ بيروت هذا الشيء ليس بجديد". ولفت إلى أنه "في دراسة أجريت، تبين أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تقريبا موجودة، لكن الإشكالية هي ضمن التوازن الموجود ضمن حصص المسيحيين وهذا الشيء من السهل تصحيحه إلى حين الوصول للدولة المدنية".

كما أفاد بأنه "يتأمل خيرًا برئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ حينما قال أنهم عابرون للطوائف، ونحن لا نريد أن يكون لدينا محاصصة، لكن هذه الإجراءات لا تطبق على فريق واحد"، محذرًا من أن يحاول ي أحد من الذهاب بهذا الاتجاه "لأننا سندخل في مشاكل نحن بغنى عنها".

وأوضح بو صعب أنه "نسمع كلامًا عن إما أن يكون القرار في مسألة محافظ بيروت كما يريد دياب إما أن نذهب إلى فراغ بالتالي يتم تسليم المهام إلى محافظ بالتكليف وهذا يخلق اشكالية جديدة لذلك نحن ننصح دياب الا يذهب بهذا الالتجاه". ونصح دياب بالتواصل مع عون للاتفاق على حل مناسب، لافتًا إلى أن أي شخص يصير خلافًا للاتفاق الذي توصل اليه عون والمطران عودة، يكون بذلك ضد رغبة الارثوذوكسيين و​الرئيس عون​.

بموازاة ذلك، أشار إلى أن "هناك قرار للمجلس الأعلى للدفاع وقرار من مجلس الوزراء، يطلب من الأجهزة الأمنية التشدد بضبط الحدود ومصادرة الآليات واتخاذ اقصى العقوبات، هذا القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو قرار متخذ سابقًا". ونوّه بأنه "تواصل مع الأفرقاء السياسيين المعنيين عندما كنت وزيرًا للدفاع، ووزراء "حزب الله" والوزراء المعنيين قالوا اننا لا نغطّي احدًا".

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ودعا بو صعب حزب "القوات اللبنانية" إلى التعاون مع بعضنا للعمل على الموضوع على الأقل الآن، لأن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نعمل بها، فلنعمم القرارات التي اتخذت ونسأل لماذا لا تطبق"، لافتًا إلى أن "حجم هذه المعابر من التهريب الجمركي 15%، وكان هناك خسائر فادحة من التهريب على المعابر والحدود الشرعية، وعلينا التصحيح ومحاسبة المتآمرين وهذا من الممكن ان يأخذنا إلى حل".

وفيما يتعلق بكلام الأمين العام لـ "حزب الله" عن التفاوض مع سوريا، أشار بو صعب إلى أن "هذا الكلام عقلاني ومنطقي، وهناك لجنة تنسيق بين الجيش اللبناني والسوري ولا زالت تجتمع حتى الآن"، مفيدًا بأنه "ان كان حديثنا مع سوريا يساعدنا بإغلاق الحدود فليكن، وهذا ما قاله بعض المسؤولين المعرارضين بشدة لهذا الموضوع".

ولفت إلى أن "رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، لا أحد يمكن قتله سياسيًا لكن بالمقابل هو الذي استقال ورفض التكليف بالتالي هذا الكلام ليس في موقعه"، مؤكدًا أن "زعامة "تيار المستقبل" هي لسعد الحريري، وهناك فرق كبير بين تيار المستقبل ومن يحاول القيام بشي آخر. من الممكن أن يكون بعد 10 سنوات أو 7، لكن الآن الحريري هو القوة السنية الأكبر على الساحة اللبنانية".

وبموضوع الامتحانات الرسمية، لفت بوصعب إلى أنه "على لجان الأهل والأهل أن يفكروا بمنطق مختلف، حيث انه يمكن لمن لديه القدرة أن يدفع القسط، من أجل تأمين معاشات المعلمين كي لا ينهار القطاع التربوي"، منوّهًا بأن الـ 23 مليار التي سيتم صرفها على الإمتحانات التي لن تحصل برأيي، يمكننا إعطاؤها كمساعدات بدلًا من الأقساط للمدارس الخاصة المحتاجة".