طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و غبار في الاجواء و رياح ناشطة، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح أحيانًا واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.
السبت: مشمس إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ليصبح الطقس حاراً مترافق بسبة رطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح. كما نحذر من اندلاع حرائق في الاحراج .
الأحد: مشمس مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة.
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