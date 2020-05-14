طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و غبار في الاجواء و رياح ناشطة، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ ب​درجات الحرارة​ مع نشاط في سرعة الرياح أحيانًا واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

السبت: مشمس إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ليصبح ​الطقس​ حاراً مترافق بسبة رطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح. كما نحذر من اندلاع حرائق في الاحراج .

الأحد: مشمس مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة.