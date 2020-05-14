الجبهة الديمقراطية تحي ذكرى نكبة فلسطين بإعتصام في عين الحلوة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الجبهة الديمقراطية أحيت الذكرى 72 لنكبة ​فلسطين​، ونظمت اعتصاما في ​مخيم عين الحلوة​ بحضور ممثلين عن القوى السياسية و​اللجان الشعبية​ والاحياء وحشد من ابناء المخيم.

والقى عضو قيادة الجبهة سمير الشريف كلمة اكد فيها ان طول امد سنوات اللجوء لن تدمر حلم الفلسطينيين فى العودة الى وطنهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، مشددا على ضرورة انهاء حالة الانقسام التي انهكت قضيتنا والبدء الفورى بالحوار دونما شروط وليكن تحت شعار الحد الادنى المتمثل بإسقاط صفقة ترامب وتبعاتها.

ودعا شريف الى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وفق مقررات المجلسين المركزى والوطني وتلبية لمطالب جماهير شعبنا والوقف الفوري للتنسيق الامني واطلاق عنان ​المقاومة الشعبية​ بكل اشكالها وفي كل الوطن لجعل كلفة الاحتلال اغلى من اى ثمن واعلان دولة فلسطين خاضعة جميعها للاحتلال بما فيها ​قطاع غزة​ المحاصر وطلب الحماية الدولية ورفع شكوى الى الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال التى لا تعد ولا تحصى، فكل اعمالة جرمية بدءً من الهدم والقتل والاسر والحصار وتشريد شعب بأكمله من ارض وسجل وممارسات دولة الاحتلال حافل بالجرائم فى حق الانسانية.