ماروني: الشعب موجوع وجائع وهم يتنافسون على قهر الناس

أشار الوزير والنائب السابق ايلي ماروني في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن الكل يقاتل الكل، والكل يتهم الكل، والكل يكشف ملفات، ولم ينته أي ملف أو يصل للخاتمة".
وقال في تصريحه الذي نشره باللغة العامية: " يقولون أن الجميع فاسد، لكن لا يوجد أحد في السجن، الشعب موجوع وجائع، وهم يعملون على تقاسم الوطن، ويتنافسون على قهر الناس"، معتبرا أن "الفنان ملحم بركات الوحيد الذي أصاب حين غنى: صار بدنا حريق".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية حادة ترافقت مع تفشي فيروس كورونا.
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