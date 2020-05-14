ماروني: الشعب موجوع وجائع وهم يتنافسون على قهر الناس

أشار الوزير والنائب السابق ​ايلي ماروني​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن الكل يقاتل الكل، والكل يتهم الكل، والكل يكشف ملفات، ولم ينته أي ملف أو يصل للخاتمة".

وقال في تصريحه الذي نشره ب​اللغة​ العامية: " يقولون أن الجميع فاسد، لكن لا يوجد أحد في ​السجن​، الشعب موجوع وجائع، وهم يعملون على تقاسم الوطن، ويتنافسون على قهر الناس"، معتبرا أن "الفنان ​ملحم بركات​ الوحيد الذي أصاب حين غنى: صار بدنا حريق".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يمر بمرحلة اقتصادية حادة ترافقت مع تفشي ​فيروس كورونا​.