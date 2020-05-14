قوى الأمن: اتخذنا اجراءات مشددة في شحيم بعد ظهور 3 إصابات بكورونا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أنها اتخذت اجراءات مشددة في شحيم بعد ظهور 3 ​حالات​ إصابة مؤكدة بفيروس ​كورونا​.

وأشارت المديرية في بيان لها منذ بعض الوقت إلى أنه "بناءً لمناشدة رئيس ​بلدية شحيم​ وخلية ​الأزمة​ في البلدة، بسبب ظهور 3 ​اصابات​ ومخالطتهم لعدد من السكان، قامت قوى الأمن بإتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق قرار التعبئة ولاسيما تقيّد المواطنين بإلتزام المنازل منعاً لإنتشار الوباء ولحين اجراء الفحوصات اللازمة وبخاصة للذين تخالطوا مع المصابين".