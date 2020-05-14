قوى الأمن: اتخذنا اجراءات مشددة في شحيم بعد ظهور 3 إصابات بكورونا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أنها اتخذت اجراءات مشددة في شحيم بعد ظهور 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت المديرية في بيان لها منذ بعض الوقت إلى أنه "بناءً لمناشدة رئيس بلدية شحيم وخلية الأزمة في البلدة، بسبب ظهور 3 اصابات ومخالطتهم لعدد من السكان، قامت قوى الأمن بإتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق قرار التعبئة ولاسيما تقيّد المواطنين بإلتزام المنازل منعاً لإنتشار الوباء ولحين اجراء الفحوصات اللازمة وبخاصة للذين تخالطوا مع المصابين".
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