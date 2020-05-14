نقيب المحامين في طرابلس: فحوصات الزملاء الذين تواجدوا في المحكمة العسكرية الاسبوع الفائت سلبية

أعلن نقيب المحامين في ​طرابلس​ ​محمد المراد​ في بيان أن "14 زميلة وزميل ممن ترددوا في الاسبوع الفائت إلى ​المحكمة العسكرية​ في ​بيروت​، قد خضعوا يوم أمس الى فحص الكورونا في دار النقاية بالتعاون مع ​مستشفى​ هيكل، وقد صدرت النتائج منذ قليل وأتت جميعها سلبية، وبناء عليه يطلب من جميع الزميلات والزملاء الإستمرار في حجر أنفسهم لمدة 14 يوما".

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