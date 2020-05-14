حمدان متوجها لاهالي بلدته شحيم: نشدد الالتزام التام بالعزل الصحي

توجه امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ الى أهالي بلدته شحيم مؤكدا أن "الإصابة بوباء الكورونا ليس عيباً، ونحن قد حذرنا دائماً بالالتزام بالعزل المنزلي وليس فقط الاكتفاء بالحجر الصحي والتقيد بتعليمات الوقاية واستعمال وسائل التعقيم المفيدة جداً في هذه الظروف".

وناشد الأهالي في بيان "الالتزام التام بالعزل في بيوتكم وعدم إقامة التجمعات في ساحات شحيم وتلالها لنهزم انتشار هذا الوباء"، متقدما بالشكر والتقدير إلى ​بلدية شحيم​ ونوابها الذي نقدّر جهودهم اليوم ويسجّل لهم وقوفهم معاً في المواجهة كما جميع قطاعات وأهالي شحيم الذين يقومون بواجبهم الإنساني والتكافل الاجتماعي والتكاتف والتضامن المهم والضروري في هذه المرحلة العصيبة".