مسلم يحذر من ارتفاع جرائم العنف الأسري والابتزاز الجنسي خلال فترة الحجر

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى ​الأمن​ الداخلي​ ​جوزيف مسلم​ إلى أن ​قوى الأمن الداخلي​ ستعمل مع المواطنين يدًا بيد، ليستمر هذا الافقال"، لافتًا إلى أنه "بعد هذه الأيام الأربعة ستقيّم الحكومة الوضع وعليه ستتخذ إجراءات جديدة".

وخلال حديث تلفزيوني، حذر مسلم من "ارتفاع جرائم ​العنف الأسري​ خلال ​الحجر المنزلي​ التي زادت بنسبة 120% خلال شهر اذار، في حين تزايدت جرائم الإبتزاز الجنسي بنسبة 140%"، مطالبًا الضحايا عدم الخوف من التبليغ".

كما شدد على أن "​قوى الامن​ الداخلى كان لديها انتشار واسع ومكثف على كل الأراضي اللبنانية"، منوّهًا بأنه "نظمنا عدد من المحاضر اضطراريًا، بلغت خلال فترة ما بعد الظهر 150 محضرًا معظمها لسيارات غير ملتزمة".