مسلم يحذر من ارتفاع جرائم العنف الأسري والابتزاز الجنسي خلال فترة الحجر

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي جوزيف مسلم إلى أن قوى الأمن الداخلي ستعمل مع المواطنين يدًا بيد، ليستمر هذا الافقال"، لافتًا إلى أنه "بعد هذه الأيام الأربعة ستقيّم الحكومة الوضع وعليه ستتخذ إجراءات جديدة".
وخلال حديث تلفزيوني، حذر مسلم من "ارتفاع جرائم العنف الأسري خلال الحجر المنزلي التي زادت بنسبة 120% خلال شهر اذار، في حين تزايدت جرائم الإبتزاز الجنسي بنسبة 140%"، مطالبًا الضحايا عدم الخوف من التبليغ".
كما شدد على أن "قوى الامن الداخلى كان لديها انتشار واسع ومكثف على كل الأراضي اللبنانية"، منوّهًا بأنه "نظمنا عدد من المحاضر اضطراريًا، بلغت خلال فترة ما بعد الظهر 150 محضرًا معظمها لسيارات غير ملتزمة".
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