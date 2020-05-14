أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أنه يتمنى "أن تحصل ​الإنتخابات النيابية​ اليوم قبل الغد"، متسائلا في تصريحه "هل أن الخاسر سوف يقبل النتيجة أو سوف يعمل ثورة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون:أتمنى حصول إنتخابات لكن هل سيقبل الخاسر النتيجة أم سيثور ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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