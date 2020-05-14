بلدية صيدا أخلت الشاطئ والكورنيش البحري تطبيقا لمقررات التعبئة

أخلت شرطة بلدية صيدا، بتوجيهات من رئيس البلدية محمد السعودي، الكورنيش البحري والشاطىء الصيداوي من بعض الشبان الذين لم يلتزموا بقرارات التعبئة بعدم ممارسة السباحة. كما سيرت دوريات لها بإشراف قائد الشرطة المفوض ثالث بدر قوام للتأكد من تطبيق قرار الإخلاء.
ورفعت البلدية يافطة عند مدخل المسبح الشعبي تشير إلى عدم السماح بالتواجد في المسبح والتجمعات على الكورنيش طيلة فترة الإقفال العام لمواجهة تداعيات كورونا.
كذلك واصلت فرق طوراىء وورش البلدية وفوج إطفاء البلدية حملات التعقيم والرش في مختلف الشوارع والأحياء.
وعممت البلدية لائحة جديدة باسماء وعناوين 54 محلا ومؤسسة وسوبرماركت في منطقة صيدا معتمدة لصرف قسائم مساعدات البلدية الشرائية.
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