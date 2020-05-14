تسجيل 111 إصابة جديدة بالعراق ليصل المجموع ل3143 إصابة و115 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في ​العراق​ اليوم، عن استمرار ارتفاع معدل الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد، مشيرةً إلى أن "مختبراتها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتةً إلى أن "الإصابات توزعت على محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ وواسط وميسان والسليمانية و​نينوى​، من دون تسجيل أي حالة وفاة".

وأوضحت وزارة الصحة أن "مجموع الإصابات بلغ 3143 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 115 شخصا، و2028 حالة شفاء".

تجدر الإشارة إلى أن مجموع ​وفيات​ كورونا حول العالم بلغ أكثر من 300 ألف حالة من أصل أكثر من 4.5 مليون إصابة.