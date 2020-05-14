أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم، عن استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مشيرةً إلى أن "مختبراتها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتةً إلى أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وواسط وميسان والسليمانية ونينوى، من دون تسجيل أي حالة وفاة".
وأوضحت وزارة الصحة أن "مجموع الإصابات بلغ 3143 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 115 شخصا، و2028 حالة شفاء".
تجدر الإشارة إلى أن مجموع وفيات كورونا حول العالم بلغ أكثر من 300 ألف حالة من أصل أكثر من 4.5 مليون إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 111 إصابة جديدة بالعراق ليصل المجموع ل3143 إصابة و115 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.