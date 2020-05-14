حصيلة وفيات كورونا بالعالم تتجاوز الـ300 ألف والإصابات 4.5 مليون حالة

تجاوزت حصيلة ال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في العالم، اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة، حيث سجلت 4490131 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 301426 وفاة، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، و1689902 حالتي شفاء، أي 37.6%.

وتعتبر ​الولايات المتحدة​ الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس، حيث رصدت 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة. وتحتل ​بريطانيا​ المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الفيروس بـ33614 متوفيا، فيما تأتي البلاد رابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ233151 حالة. وتعد ​إيطاليا​ الدولة الثالثة في قائمة وفيات كورونا بـ31368 متوفيا، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بـ223096.