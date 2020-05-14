حصيلة وفيات كورونا بالعالم تتجاوز الـ300 ألف والإصابات 4.5 مليون حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة، حيث سجلت 4490131 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 301426 وفاة، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، و1689902 حالتي شفاء، أي 37.6%.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس، حيث رصدت 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة. وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الفيروس بـ33614 متوفيا، فيما تأتي البلاد رابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ233151 حالة. وتعد إيطاليا الدولة الثالثة في قائمة وفيات كورونا بـ31368 متوفيا، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بـ223096.
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