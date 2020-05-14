سلطات بريطانيا: تسجيل 428 وفاة و3446 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​، عن تسجيل 3446 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و 428 حالة وفاة،ليرتفع عدد ​الإصابات​ إلى 233151، أما عدد الوفيات فبلغ 33614 حالة. وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وكان رئيس وزراء بريطانيا ​بوريس جونسون​، كشف أمس الأربعاء، عن أن 275 عاملا في الرعاية الصحية و الاجتماعية في البلاد توفوا بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، محذرا من مغبة التسرع في تخفيف قيود العزل.