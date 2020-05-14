سلطات بريطانيا: تسجيل 428 وفاة و3446 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، عن تسجيل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و 428 حالة وفاة،ليرتفع عدد الإصابات إلى 233151، أما عدد الوفيات فبلغ 33614 حالة. وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كشف أمس الأربعاء، عن أن 275 عاملا في الرعاية الصحية و الاجتماعية في البلاد توفوا بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، محذرا من مغبة التسرع في تخفيف قيود العزل.
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