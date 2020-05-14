وزير الصحة التركي: عدد وفيات كورونا في تركيا بلغ 4007 حالات

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة ، عن أن عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ في ​تركيا​ بلغ 4007 بعد أن توفي 55 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرا إلى تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 144749 إصابة.

وأكد الوزير أن عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في البلاد وصل إلى أكثر من 1.5 مليون فحص، مشيرا إلى أن عدد المصابين في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يستمر بالانخفاض. وبلغ عدد المرضى في غرف العناية المركزة 963 شخصا، مع 508 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.