تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في جنوب السودان

أعلن مكتب الرئاسة في جنوب السودان في بيان عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم، من دون الكشف عن هوية الضحية أو أي تفاصيل أخرى.
وحتى اليوم سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الإصابات رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.
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