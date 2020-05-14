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تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في جنوب السودان

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أعلن مكتب الرئاسة في ​جنوب السودان​ في بيان عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس ​ اليوم، من دون الكشف عن هوية الضحية أو أي ​تفاصيل​ أخرى.

وحتى اليوم سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وقالت ​الأمم المتحدة​ يوم الثلاثاء إن ​الإصابات​ رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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