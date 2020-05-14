تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في جنوب السودان

أعلن مكتب الرئاسة في ​جنوب السودان​ في بيان عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ اليوم، من دون الكشف عن هوية الضحية أو أي ​تفاصيل​ أخرى.

وحتى اليوم سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وقالت ​الأمم المتحدة​ يوم الثلاثاء إن ​الإصابات​ رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.