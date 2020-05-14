سلطات فرنسا تستدعي مبعوث فنزويلا للاحتجاج بحجة مضايقة سفارتها بكراكاس

أعلن نائب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أوليفييه جوفان اليوم استدعاء ​فرنسا​ لمبعوث ​فنزويلا​، معتبرا أن "فرنسا تدين بقوة الإجراءات التي اتُخذت في الأيام الأخيرة والتي تعوق عمل بعثتنا الدبلوماسية في ​كراكاس​ بصورة طبيعية"، مضيفا أن الإجراءات تنتهك معاهدة ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسية، المسؤولون الفرنسيون ينتظرون الرجوع عن هذه الإجراءات دونما تأخير كي تعود الأعمال الطبيعية في بعثتنا الدبلوماسية".

وتعد فرنسا واحدة من عشرات الدول التي لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو عام 2018 بعد تصويت متنازع عليه، وتعتبر أن الرئاسة كانت من حق زعيم المعارضة، ​خوان غوايدو​.

وكان الرئيس الفنزويلي مادورو قد اتهم من قبل السفير الفرنسي بكراكاس، ​رومان نادال​، بالتدخل في الشأن الداخلي، ويقول دبلوماسيون إن الخدمات مقطوعة عن مقر إقامته منذ بداية أيار.