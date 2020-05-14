ترامب: نعتزم إشراك الجيش في عمليات توزيع لقاح كورونا بعد الحصول عليه

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بعد الحصول عليه.

ولفت ترامب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق، ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا"، مؤكدًا اعتقاده بأن "​الولايات المتحدة​ ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام".

كما شدد على أن "إدارته تستنفر العسكريين والقوات الأخرى في هذا السياق".