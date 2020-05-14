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نقابة الصحفيين تعلن صرف بدل التكنولوجيا لأعضائها الثلاثاء القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين إن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مايو سيكون يوم الثلاثاء المقبل 19 مايو   بماكينات الصرف، مضيفا أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه الى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل .

وأضاف الزناتى في بيان له أنه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من البنوك ويحصل الراغبون فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط على قيمة القسط من البنك سواء من خلال فيزا البنك أو فرع من فروعه .

وكان حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أكد من قبل أنه تم اليوم تفعيل حساب الطوارئ والحالات الحرجة للمساهمة فيه من الزملاء وغيرهم، حيث بدأ تلقى المساهمات فى الصندوق، مضيفا أن النقابة أودعت اليوم  بالحساب 200 ألف جنيه يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن .

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وقال الزناتى إن أول المساهمين من الزملاء كان الكاتب الصحفى أحمد موسى، مدير تحرير الاهرام الذى ساهم اليوم بـ 50 ألف جنيه تم إيداعه فى حساب الطوارئ والحالات الحرجة، مضيفا أنه تسهيلا على الزملاء يتم قبول المساهمات فى حساب الطوارئ  داخل نقابة الصحفيين، التى ستقوم بدورها بتحويله على  الحساب المخصص له .

وأوضح الزناتى أن مجلس النقابة سيحدد فى اجتماعه المقبل المعايير اللازمة لاستفادة الزملاء من المساهمات فى هذا الحساب من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية .

 

 

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