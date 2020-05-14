شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حل أزمة الكثافة الطلابية أولوية بالموازنة الجديدة نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أنه لا تهاون في مشكلة الكثافة الطلابية وتمثل أولوية في مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم ل 2020-2021، موضحة أنه لابد من إيحاد حل جذرى لها خاصة بسبب أزمة كورونا. وأوضحت أن أزمة الفيروس التاجى أظهرت ضرورة عدم الاستغناء عن هذه القضية وضرورة توفير كافة التدابير المالية اللازمة لحلها نهائيا لانه لا يمكن العودة لما كانت عليها الأوضاع مسبقا بكثافة تصل في بعض الفصول ل 100 طالب ووجود تكدس.

وشددت أن التعليم تعانى من مشاكل كثيرة ولا يمكن تقبل أن تكون الكثافات الطلابية سبب فى فشل خطة التطوير الجديدة، معتبرة أن التعليم عن بعد يمكن أن يكون وسيلة فى حلة أزمة التعليم عن بعد ولكن على المدى البعيد وبشرط توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة ومنح الاختيار للطالب وفق مدى قدرته وتدريبه.

ولفتت أن زيادة عدد الفصول لا بديل عنه فى التوقيت الحالى، مؤكدة أن التعليم عن بعد وسيلة جيدة ولكن بالصف الثانوى وليس فى المراحل الأولى من التعليم كأسلوب أساسى فى التعليم بينما يمكن استغلالها فى تنمية المهارات .