شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة البرلمانية المصرية الصينية : التعاون بين البلدين نموذج رائع فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، التي أكد فيهز دعم بلاده الثابت لمكافحة مصر وباء "كورونا " المستجد (كوفيد -19) بإجراءات عملية تعكس بشكل كامل عمق الصداقة بين البلدين، أن مصر والصين ستحتفلان بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الثلاثين من مايو الجاري.

واعتبر " عامر " فى بيان له اليوم، أن التعاون بين القاهرة وبكين فى مواجهة فيروس كورونا نموذجا رائعا يجب أن تقتدى به جميع دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا بتأكيد السفير الصينى بالقاهرة بأن بلاده دعمت بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأن الشعبين المصري والصيني وقفا بحزم للحيلولة دون تفشي وباء "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وأن " بكين " سلمت للقاهرة الدفعة الثانية من المساعدات الطبية ، وأن الدفعة الثالثة من هذه المساعدات ستصل إلي مصر قريبا وأن مصر ستتغلب على هذا الوباء بفضل الجهود المشتركة بين القاهرة وبكين وأن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ستتعمق بشكل أكبر بعد تجاوز هذه المرحلة من تفشي الوباء .