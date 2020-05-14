فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بكورونا وتتجاوز إسبانيا من حيث عدد ضحايا الفيروس

سجلت فرنسا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 351 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت بالتالي إسبانيا من حيث عدد ضحايا الجائحة.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 351 حالة وبلغت 27425، بينهم 17224 توفوا في المستشفيات و10201 في دور

المسنين.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في الإحصائية المنشورة يوم 11 مايو 263 حالة، وفي 12 مايو 348، وفي 13 مايو 83.

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ولفتت الإدارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات،

حيث تراجعت الحصيلة من 21071 إلى 20463 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2428 إلى 2299، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد تجاوزت 59.6 ألف شخص، إضافة إلى "عشرات آلاف آخرين تعافوا خارج المستشفيات".

وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي تم فرضها على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.