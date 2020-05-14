من هو المغربي الذي وثق به ترامب لإنتاج لقاح ضد كورونا

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم المغربي منصف محمد مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعّال ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكر مسؤولان في البيت الأبيض، وفقًا لسكاي نيوز.
من هو السلاوي؟
والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "غلاكسو سميث كلاين".
وسيعمل الخبير المغربي في علم المناعة، وفق المصادر الأميركية، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأميركي غوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن السلاوي، سيعمل برفقة الجراح العام فيالولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة كورونا التي طالت العالم.
وكان السلاوي، أكد في وقت سابق أن هناك 800 دراسة سريرية تجرى في العالم، من أجل تحديد كل الخصائص التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد والعمل على تطويقه.
وسبق لسلاوي أن قام في وقت سابق مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية الإيدز.
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