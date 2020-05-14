الهند تعلن خطة لدعم ملايين العمال المغتربين والمزارعين

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، حزمة إجراءات جديدة لتوفير المساعدات الغذائية والسكنية والمعيشية، لملايين العمال المغتربين والباعة الجائلين وصغار المزارعين المتضررين من إجراءات الإغلاق العام لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).



وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا

سيثارامان للصحفيين: إن الحكومة ستقدم مساعدات غذائية لحوالي 80 مليون عامل مغترب خلال الشهرين المقبلين، بتكلفة قدرها 35 مليار روبية (463 مليون دولار).

كان ملايين العمال الهنود قد

عادوا من المدن التي كانوا يعملون فيها إلى قراهم سيرا على الأقدام في الغالب، بعد أن فقدوا وظائفهم نتيجة إجراءات الإغلاق.

تأتي الإجراءات التي أعلنت اليوم كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية التي اعلنتها الحكومة الهندية أول أمس بقيمة 266 مليار دولار، لإنعاش الاقتصاد من تداعيات كورونا.