تركيا تتخطى حاجز الـ4 آلاف وفاة بكورونا

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ4007 حالات، بعد أن لقى 55 شخصًا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقال قوجة على تويتر إن تركيا أجرت 34821 فحصا اليوم ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت حتى الآن إلى أكثر من مليون ونصف المليون.
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