بريطانيا : الإصابات بكورونا تواصل الارتفاع وحصد المزيد من الضحايا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و428 حالة وفاة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبحسب بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم فقد "تم تسجيل 3446 إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 233151"​​​.

وأضاف البيان أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 33614 بزيادة 428 حالة عن أمس.

Advertisements

وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كشف أمس الأربعاء، أن 275 عاملا في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد توفوا بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، محذرا من مغبة التسرع في تخفيف قيود العزل.