إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا، قفزة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث جرى رصد 262 حالة وفاة جراء الفيروس. وأشارت السلطات الصحية الإيطالية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس - إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة. نيوز) اليوم الخميس - إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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