حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تتخطى عتبة الـ300 ألف حالة

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ويواصل فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” انتشاره في كافة قارات العالم، ويستمر في حصد ضحايا جدد كل يوم ما بين إصابات ووفيات.
وارتفع إجمالي عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصل إلى 4 مليون و445 ألف و562 حالة حول العالم، تعافي منها مليون و669 ألف و177 شخصًا.
وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر دول العالم تأثرًا بانتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” من حيث عدد الإصابات بإجمالي مليون و430 ألف و348 حالة إصابة، تليها إسبانيا بـ 271 ألف و95 حالة إصابة، وزادت أعداد الإصابات في روسيا لتصل إلى المركز الثالث، بإجمالي 252 ألف و249 حالة، ثم المملكة المتحدة بـ 229 ألف و705 حالة إصابة، تليها إيطاليا بـ 222 ألف و104 حالة إصابة.
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