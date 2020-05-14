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وأعلن رئيس اللجنة العلمية بالحكومة الإيطالية اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ إجراء فحوص لعينة ممثلة للسكان تشمل 150 ألف شخص في ألفي مدينة الأسبوع المقبل للوقوف على مدى انتشار وباء كورونا.
وقال رئيس اللجنة العلمية أغوستينو مياوتسو، للبرلمان، “سيشمل برنامج الفحوص عينة كبيرة من المواطنين، وسيسمح لنا بالوقوف على مدى انتشار الفيروس على المستوى الوطني”.
وأعلنت الحكومة في أواخر نيسان الماضي اختيار شركة الرعاية الصحية الأميركية “مختبرات أبوت” لتوفير لوازم إجراء فحوص الدم للعينة التي حددها مكتب الإحصاءات الوطني لتمثيل السكان بالكامل.
وتجاوزت إيطاليا ذروة انتشار الفيروس في نهاية آذار تقريبا، لكنها لا تزال تسجل مئات الإصابات والوفيات الجديدة يوميا، ويخشى الخبراء من قفزة جديدة في عدد الحالات بسبب تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.
وسجلت إيطاليا أكثر من 222 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 31 ألف وفاة منذ انتشاره في 21 شباط، ورصدت معظم الحالات في المناطق الشمالية، بينما نجا الجنوب إلى حد كبير من التفشي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا… فحوص للدم ابتداءً من الأسبوع المقبل لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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