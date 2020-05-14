فرنسا… قفزة كبيرة للوفيات خلال 24 ساعة إثر فيروس كورونا المستجد

وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية أمس الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تراجع خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 83 وفاة.

لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا إذ أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 آذار التي يتراجع فيها عددهم عن 2500.

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تخطت فرنسا الأربعاء عتبة 27 ألف وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تسجيل 83 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان لمديرية الصحة العامة. لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع.

وأوقع كوفيد-19 في فرنسا 27074 وفاة منذ الأول من آذار، لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا.

وأصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 آذار التي يتراجع فيها عددهم عن 2500، علما أن الحصيلة المسجلة الأربعاء أقل بـ114 شخصا عن تلك المعلنة الثلاثاء، بحسب المديرية.