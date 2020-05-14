بالفيديو.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مايو 2020 08:36 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن “المهاجم قاد سيارته بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري قرب نجوهوت”، وهي مستوطنة إسرائيلية في منطقة الخليل.

وأصيب جندي إسرائيلي تم نقله إلى المستشفى، بينما قتل آخر المهاجم بالرصاص، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المركبة التي كان يقودها المواطن الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس”.

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا للحظات الأولى عقب إطلاق النار على الشاب.

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يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وأصيب 4 شبان أمس الأربعاء، في مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.

وعرفت الوزارة الفتى باسم زيد فضل قيسية، وقالت إنه قتل “برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن “من بين المصابين هناك إصابة في الصدر وأخرى في البطن والبقية في الأطراف السفلية”.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة خلال اعتقال مطلوبين في مخيم الفوار قرب الخليل، حيث ألقى مخربون زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات. القوات ردت باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وبرصاص حي”.

وأضاف في تغريدة على “توتير”: “نتيجة أعمال الشغب، أصيب جندي بجروح طفيفة كما وردت تقارير عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر”.