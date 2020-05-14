كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 مايو 2020 08:36 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولم يكشف صالحي عن جنسية الصيادين المعتقلين، لكنه أضاف أنه تم تحويلهم إلى السلطات القضائية، مشيرا إلى ضبط أربعين طنا من مختلف أنواع الأسماك كانت على متن السفن. المصدر روسيا اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – احتجاز 4 سفن صيد في مياه الخليج واعتقال 8 صيادين أجانب في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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