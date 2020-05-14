كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تبلغ 4007 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، بلوغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا 4007 بعد أن توفي 55 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشار قوجة إلى تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 144 ألفا و749 إصابة.

وأكد الوزير أن عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في البلاد وصل إلى أكثر من 1.5 مليون فحص، مشيرا إلى أن عدد المصابين في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يستمر بالانخفاض. وبلغ عدد المرضى في غرف العناية المركزة 963 شخصا، مع 508 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وأضاف وزير الصحة أن 71.8% من إجمالي عدد المصابين قد تعافوا من الفيروس. Advertisements