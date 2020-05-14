كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين: 79 وفاة بفيروس كورونا و 1462 إصابة وشفاء 682 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا و 1462 إصابة و 682 حالة شفاء بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

ويذكر أن أكدت السلطات الفلسطينية،الثلاثاء، أن وزارة الصحة أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات.