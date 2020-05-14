كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 141 ألفا و 356 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفا و 356 مصابا.

هذا وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) اليوم إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.8 في المائة من 8.1 في المائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقا لـ"رويترز".