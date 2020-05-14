كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر جنوب السودان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جنوب السودان، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات جديدة في السودان.